Premier Padel Roma 2023, Lebron una delle tante stelle presenti

Sarà una parata di stelle del padel quella che si esibirà dall’8 al 16 luglio a Roma, al Foro Italico, per la seconda edizione del BNL Italy Major Premier Padel, stavolta con la formula combined, con uomini e donne in contemporanea, mutuata dagli Internazionali di tennis. Presentato oggi a Roma dal presidente della FITP Angelo Binaghi, da Luigi Carraro, presidente della Federazione Padel e da Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, l’evento prevede nove giorni di torneo e 134 match per il torneo di padel più atteso della stagione. Per la prima edizione sotto l’egida della Federtennis, il Foro Italico si convertirà al padel, con sette campi dedicati, tra i quali il Pietrangeli e per la prima volta il Centrale, che dai quarti alle finali sarà l’unico campo di gara. L’Italy Major Premier Padel, uno dei quattro maggiori tornei padelistici al mondo con Doha, Parigi e Monterrey, vedrà in campo tutte le stelle del circuito: smaltito l’infortunio, Juan Lebron tornerà, proprio a Roma, a far coppia con Alejandro Galan. Alle spalle dell’atteso duo spagnolo, ci saranno i ‘Superpibes’: gli argentini Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, vincitori del Premier Padel di Doha e del Barcelo Valladolid Master dove hanno superato gli uomini del momento, i ‘Golden Boys’ Arturo Coello e Agustin Tapia. Ci sarà anche la leggenda Fernando Belasteguin, 44 anni e ancora al top che a Roma sarà al fianco dello spagnolo Miguel Yanguas.

Di altissimo livello anche l’entry list al femminile, guidata da tre coppie d’assi le prime due spagnole, la terza argentino-iberica, ovvero Ariana Sanchez-Paula Josemaria, Gemma Triay-Marta Ortega e Delfina Brea-Beatriz Gonzalez. A Roma non mancheranno ovviamente gli atleti azzurri, su tutti i protagonisti dell’avventura agli Europei di Cracovia che si è conclusa pochi giorni fa, con tre medaglie. Al fianco di Simone Cremona ci sarà Marco Cassetta, il 24enne piemontese che ha conquistato un argento nel doppio misto con Giulia Sussarello,vincitrice anche di un bronzo nel doppio femminile al fianco di Chiara Pappacena. Sussarello e Pappacena stavolta giocheranno rispettivamente in coppia con Emily Stellato e Giorgia Marchetti: romana, classe 1995, la Marchetti e’ una delle giocatrici italiane del momento, come testimoniato dallo storico oro di Cracovia centrato insieme a Carolina Orsi che giocherà insieme all’iberica Patricia Llaguno. Al Foro ci sarà anche Roberta Vinci, l’ex campionessa di tennis convertita al padel, ma in versione allenatrice. Il presidente della FITP Angelo Binaghi si aspetta 30mila spettatori, attratti dallo show ma anche da biglietti a un prezzo più abbordabile rispetto a quello del tennis: il biglietto del ground costa 13 euro, quelli per le semifinali vanno da un minimo di 57 euro a un massimo di 112, la finale costa da 68 a 134 euro.