Atletico Madrid, Morata resta un obiettivo di Milan e Juventus

Nonostante il recente rinnovo fino al 2026 con l’Atletico Madrid, il nome di Alvaro Morata resta d’attualità nel calciomercato italiano. Secondo AS, sia Juventus che Milan tengono d’occhio il 30enne spagnolo: per i rossoneri, in particolare, rappresenterebbe un’alternativa a Gianluca Scamacca e Samuel Chuwkueze, altri due attaccanti in agenda dopo il mancato arrivo di Marcus Thuram. Morata, dal canto suo, viene descritto abbastanza tranquillo: all’Atletico sta bene, altrimenti non avrebbe firmato il prolungamento, ma se proprio dovesse lasciare i colchoneros l’Italia sarebbe la destinazione preferita visti i 4 anni in serie A con la Juve in due tappe e considerando che la moglie Alice è originaria di Mestre.