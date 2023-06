Manchester United: De Gea aveva accettato il rinnovo, poi la società ha cambiato idea

Il nome di Andrè Onana resta caldo per la porta del Manchester United, mentre emergono dei clamorosi retroscena sul divorzio da David De Gea. Il 32enne spagnolo è in scadenza di contratto e, secondo il Mail, a inizio mese era stato raggiunto l’accordo per il rinnovo, col giocatore che aveva accettato una riduzione dell’ingaggio rispetto agli attuali 22,6 milioni di euro lordi a stagione. A congelare l’accordo sarebbe stato Erik Ten Hag, non convinto di andare avanti con De Gea. Ecco che allora lo United avrebbe stracciato la precedente bozza presentando un’altra proposta con un ingaggio ancora più ridotto: da qui la rottura che oggi appare insanabile e la scelta dei Red Devils di virare su altri profili.