Premier Padel Doha 2023: disastro Navarro/Tello. Avanti Lebron e Galan

Dopo essersi salvati in extremis contro Ramirez e Cardona, Paquito Navarro e Juan Tello sono incappati in un’altra giornata storta al Premier Padel di Doha. Questa volta è fatale il confronto contro la nona coppia del seeding formata da Maxi Sanchez e Lucas Campagnolo, che si è aggiudicata la sfida con il punteggio di 6-3 7-5. Dopo il cambio di lato decisivo per la rimonta del secondo turno, Navarro è partito a sinistra, ma questa volta la scelta non ha portato al risultato sperato. Troppe le difficoltà di Juan Tello nell’interpretazione inedita della posizione di destra, che sono state enfatizzate dalle qualità degli avversari. Nel secondo parziale è arrivata una reazione, ma in una sfida dai ritmi non altissimi alla fine l’ex campione del torneo (nel 2022 in coppia con Di Nenno, ndr) ed il nuovo compagno hanno capitolato.

Avanzano ai quarti di finale Juan Lebron e Ale Galan, autori di una vittoria per 6-2 7-5 sui connazionali Miguel Yanguas e Alejandro Arrojo. Nel secondo parziale piccolo intoppo per Galan che si colpisce con la racchetta e si piega a terra dal dolore. La sfida si allunga dopo dei match point falliti dai numeri uno del mondo, che alla fine però tornano subito avanti di un’incollatura e chiudono la sfida. Ai quarti di finale per loro sarà sfida contro Gonzalez e A.Ruiz, che con lo score di 7-6(5) 6-2 hanno estromesso V.Ruiz e Bergamini. Sugli scudi Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk che hanno regolato in un match lampo Enrique Goenaga e Jairo Bautista. Punteggio finale di 6-0 6-3 per la seconda coppia del torneo, attesa ai quarti dal big match contro Garrido e Chingotto. Prosegue a gonfie vele anche l’avventura di Arturo Coello e Agustin Tapia, che hanno lasciato solo cinque giochi a Ramiro Moyano e Francisco Manuel Gil nel primo match di giornata terminato 6-2 6-3.