Inter: Christian Vieri entra nella Hall of Fame nerazzurra

Christian Vieri entrerà a far parte della Hall of Fame dell’Inter. L’ex attaccante è il quinto nel suo ruolo a conquistarsi l’accesso tra i migliori nella storia del club, dopo Samuel Eto’o, Giuseppe Meazza, Diego Alberto Milito e Ronaldo. Vieri, 190 presenze con i nerazzurri, ha siglato in totale 123 reti così suddivise: 103 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 6 in Champions League, 5 in Coppa Uefa. Il suo record di gol risale alla stagione 2002/2003, con 27 gol all’attivo in 37 presente.