Premier Padel Doha 2023: Di Nenno e Stupaczuk vincono il titolo

Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk sono i nuovi campioni del Premier Padel Doha 2023. La seconda coppia del seeding ha trionfato nel derby contro Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez per 6-2 7-6(5) e ha fatto suo il primo titolo Major della stagione del circuito. Il centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex si è riempito per la sfida che si è aperta con il break in apertura di Di Nenno e Stupaczuk che sono partiti con una marcia in più. Dall’altra parte della rete invece partenza a rilento di Sanyo, che nella fase difensiva ha fatto decisamente più fatica del previsto. Dopo aver sventato il doppio break nel terzo gioco, la coppia di veterani ha perso di nuovo la battuta nel settimo gioco, che ha spianato la strada verso il 6-2. Il copione del primo parziale ha ricalcato quanto visto nei quarti di finale del World Padel Tour di Abu Dhabi – dove i “Super Pibes” si erano imposti per 6-3 6-3, ma nel secondo set è arrivata la reazione. Gutierrez sale vertiginosamente e nei momenti importanti si giocano solamente scambi lunghi, dove prevale la lettura tattica sulla fretta di risolvere gli scambi. Nel nono gioco arriva il break del 5-4 per Stupa e Di Nenno, che però non riescono a chiudere quando si ritrovano a servire per il match. Nelle fasi finali del match accusa un piccolo calo Stupaczuk, che specialmente nei colpi sopra la testa sbava. Il tie-break vive di fiammate, da 4-0 per la seconda coppia del torneo, si va sul 4-5. Alla fine però Stupaczuk e Di Nenno vincono tre scambi dalla grande intensità e mandano in archivio il match. Dopo il trionfo dello scorso anno insieme a Paquito Navarro, Martin Di Nenno riesce dunque a rimettere le mani sul trofeo qatariota.