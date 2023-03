Highlights e gol Liverpool-Manchester United 7-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 12

Il video dei gol e degli highlights di Liverpool-Manchester United 7-0, match valevole per la ventiseiesima giornata della Premier League 2022/2023. Clamoroso ad Anfield, dove i Reds travolgono la squadra di Ten Hag segnando addirittura sette reti. Doppiette per tutto il tridente di Klopp, Nunez-Salah-Gakpo, mentre nel finale c’è gloria anche per il neo entrato Roberto Firmino. I Reds conquistano una vittoria storica e tornano a sognare la qualificazione alla prossima Champions League, mai così vicina. Per lo United invece cambia poco, se non che una batosta del genere rischia di lasciare strascichi a livello psicologico.