Padel, Illumia Cup: la coppia Ceccarelli-Toni vince il torneo

Grande successo per l’Illumia Padel Cup, torneo di beneficenza che per il secondo anno consecutivo ha riunito volti noti ed ex top player del campionato di Serie A. La coppia Luca Ceccarelli-Luca Toni ha vinto la Champions League sconfiggendo Tomas Locatelli e David Pizarro. Alessandro Budel e Simone Pesce si sono aggiudicati l’Europa League superando Cristiano Doni e Stefano Torrisi. La Coppa Italia è invece andata a Christian Vieri e Nicola Amoruso che hanno sconfitto Paolo Di Canio-Luigi Di Biagio. Per il girone femminile sono state Laura Calvo ed Eva Gini le campionesse, battendo la coppia Francesca Piccinini-Fabrizia Santarelli.

“Questo progetto l’avevamo in testa da anni, ed è nato dall’amicizia e dalla passione per il padel che mi lega a Marco Bernardi e Mario Trebbi. L’entusiasmo di tutti ci ha permesso di trasformare un’idea in un progetto concreto in breve tempo” ha commentato Tomas Locatelli, fondatore del progetto. “Il filo rosso che sta dietro ogni iniziativa di Illumia sono le relazioni. Questa Padel Cup non ci sarebbe senza l’amicizia con Tomas Locatelli, Mario Trebbi e Davide De Santis” ha aggiunto Marco Bernardi, presidente di Illumia. “Non possiamo che ringraziare Illumia, che fin dalla nascita della nostra associazione è al nostro fianco per sostenere le famiglie con figli disabili”, ha commentato Davide De Santis, presidente La Mongolfiera ODV. “Ospitare un evento di sport e amicizia così unico ed entusiasmante è stato un grande piacere. Possiamo considerarlo un imperdibile appuntamento annuale al nostro Country Club”, ha concluso Mario Trebbi.