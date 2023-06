Giochi Europei Cracovia, gli organizzatori sul coro contro la Juventus: “Atletica proponga delle spiegazioni”

“I Campionati europei a squadre di atletica leggera si sono svolti nell’ambito del programma dei Giochi europei Cracovia-Malopolska 2023, ma il comitato organizzatore non era responsabile dell’organizzazione, di competenza della Federazione europea di atletica leggera e del Silesian Stadium di Chorzow. A seguito della segnalazione di eventi anomali, che hanno attirato l’attenzione di atleti, tifosi e media, abbiamo chiesto agli organizzatori di spiegare e prendere posizione su quanto accaduto”. È quanto si legge in un comunicato firmato da Marcin Nowak, presidente del comitato organizzatore dei Giochi Europei in corso in Polonia. Il riferimento non è esplicito ma è indirizzato al coro contro la Juventus, diffuso nello stadio di Chorzow durante la premiazione dell’Italia, vincitrice degli Europei a squadre di atletica leggera. “I Giochi Europei di Cracovia-Malopolska 2023 sono il più grande evento sportivo multidisciplinare nella storia della Polonia. Quasi settemila atleti provenienti da 48 Paesi affiliati ai Comitati Olimpici Europei sono venuti a gareggiare nel nostro Paese. Tra loro ci sono i migliori sportivi, in competizione per la qualificazione olimpica o nei campionati europei. “I migliori atleti sono arrivati ​​anche per gli Europei a squadra di atletica leggera, svolti nell’ambito del programma dei III Giochi Europei 2023. La loro presenza ha permesso ai tifosi di seguire la competizione ai massimi livelli. Per questo chiediamo alla Federazione europea di atletica leggera e al Silesian Stadium di Chorzow di spiegare quanto accaduto”.