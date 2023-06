Serie D, la Holding di Emanuele Filiberto rileva il Portici Calcio

La Casa Reale Holding SpA ha rilevato l’intero capitale sociale del Portici calcio, società della provincia di Napoli e iscritta al campionato di Serie D. E’ stata la stessa holding ad annunciarlo facendo sapere inoltre che si tratta di ‘‘un’ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club, in precedenza sostenuto esclusivamente da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta. Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell’intera città. A breve sarà comunicata una data per spiegare il progetto alla stampa”.