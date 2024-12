Il Giro d’Italia 2025 partirà dall’Albania. I rumors delle passate settimane sono stati confermati questa mattina, quando gli organizzatori della Corsa Rosa hanno svelato le prime tre tappe nella location di Tirana, capitale albanese. Si tratta solo dell’antipasto dell’edizione numero 108, dal momento che il restante percorso verrà svelato e presentato assieme a quello del Giro Women soltanto il 13 gennaio prossimo a Roma. Intanto però gli appassionati di ciclismo albanesi possono godersi il Giro nelle loro strade, con una partenza al di fuori dai confini italiani che sarà la quindicesima nella storia.

Subito tappe mosse: si parte con la Durazzo-Tirana

Non saranno, come in altre occasioni, delle semplici passerelle. I corridori infatti si troveranno subito di fronte a diverse difficoltà e ad un inizio subito intenso; in questo modo i tifosi albanesi non solo assisteranno a qualcosa di storico, perché il grande ciclismo mai era arrivato nel loro Paese, ma potranno anche godersi uno spettacolo agonistico già di altissimo livello, visto che i favoriti del Giro saranno subito chiamati allo scoperto.

Ad aprire la 108esima edizione della Corsa Rosa sarà infatti la Durazzo-Tirana, una frazione di media montagna, con un finale impegnativo che potrebbe già vedere gli uomini di classifica all’attacco e nelle prime posizioni. Dalla città costiera sul Mar Adriatico, si procederà verso l’entroterra e ci vorranno 70 km per incontrare la prima salita di questo Giro, quella che porta a Gracen (Gpm di seconda categoria, 13,5 km al 5,2%). Si arriverà poi nella Capitale, dove comincerà un circuito di 22,2 km da ripetere due volte e caratterizzato dallo strappo di Surrel (Gpm di terza categoria), che andrà superato l’ultima volta a meno di 12 km dal traguardo.

Alla seconda già una cronometro, poi ancora saliscendi prima del riposo

A seguire saranno ancora le strade di Tirana protagoniste con la cronometro individuale di 13.7 km. Sarà una prova contro il tempo veloce, ma va fatta particolare attenzione alla salita di Sauk nella parte centrale, che farà impennare leggermente la strada per circa un chilometro e mezzo. Se gli specialisti delle crono riusciranno a mantenersi con i migliori nella prima frazione, a Tirana potranno sognare di dare l’assalto alla Maglia Rosa.

Nuove difficoltà anche nella terza e ultima tappa in terra albanese, che si svilupperà nei dintorni di Valona, dove sono allestiti sia partenza che arrivo. La frazione è abbastanza frastagliata, ma a decidere le sorti della corsa sarà il Passo di Llogare (Gpm di seconda categoria, 10,7 km al 7,4%), da superare a 39 km dal traguardo, con gli ultimi 25 in pianura. Se affrontata ad un ritmo elevato, è un salita che può fare molta selezione, quindi ci sarà da prestare attenzione su come vorranno muoversi i big. Dopo la tre giorni albanese, i corridori si imbarcheranno dal porto di Valona per fare ritorno in Italia e precisamente in Puglia, dove ci sarà il primo giorno di riposo prima della ripartenza.

Giro d’Italia 2025: le tre tappe albanesi