Il Siviglia e Monchi stanno per separarsi. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo AS, le due parti hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto che libererà l’ex dirigente della Roma. Nessuna clausola da pagare per Monchi, che potrà firmare per l’Aston Villa e raggiungere il connazionale Unai Emery a Birmingham.