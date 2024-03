Mediolanum Padel Cup 2024: domani le finali e lo show con le Legends

Nella giornata di domani, domenica 3 marzo, andranno in scena le semifinali e le finali della Mediolanum Padel Cup 2024. Al Venezia Padel Club, a partire dalle 10.00, al femminile si affronteranno le teste di serie numero 1 Martina Parmigiani e Erika Zanchetta e la coppia numero 3 del tabellone Pasini/Signorini. Sempre alle 10.00 sarà sfida tra Olmo/Ciabattoni e Campigotto/Rosi. Concluso il femminile, toccherà al maschile con i match tra Sinicropi/Brusa (1) contro Miccini/Restivo (4) e tra Caleggia/Sardella (2) e Rocafort/di Bene (3). A partire dalle 15.00 le finali. A fare da cornice all’evento ci saranno diverse celebrità. Scenderanno in campo in un mini torneo di esibizione (Vip ProAm Exibition), dedicato alla community di Banca Mediolanum, le Legends Dida, Panucci, Di Biagio e Marcolin.

La Mediolanum Padel Cup è anche un’occasione di sensibilizzazione per giocatori e spettatori a favore del progetto “Voglio Andare a Scuola”, la raccolta fondi annuale per prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile che in Italia colpisce circa tre milioni di bambini e bambine. Per questo Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2024, insieme a Fondazione L’Albero della Vita, CIAI e IL MANTO scs con l’obiettivo di aiutare 680 minori a rischio abbandono precoce degli studi dando loro sostegno e potenziamento didattico extrascolastico.