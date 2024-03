Scherma, CdM sciabola maschile Padova: Luigi Samele sconfitto in finale nel Trofeo Luxardo 2024

Non riesce il trionfo davanti al pubblico italiano a Luigi Samele, sconfitto in finale nella 65^ edizione del Trofeo Luxardo. La tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di sciabola è andata allo statunitense Colin Heathcock, che si è imposto nell’atto conclusivo sull’esperto schermidore azzurro con il punteggio di 15-12. Il cammino di Samuele era partito in mattinata con l’affermazione per 15-11 sul koreano Do, poi seguita dal facile 15-7 ai danni dell’indiano Singh. Negli ottavi successo per 15-11 sul tedesco Szabo, poi nei quarti battuto 15-9 l’iraniano Ferjani e in semi la vittoria lottata per 15-13 sul favorito iberico Madrigal, prima del ko in finale.

Giacomo Mignuzzi è stato l’unico altro nostro portacolori a raggiungere gli ottavi di finale, sconfitto dalla seconda testa di serie Kento Yoshida per 15-10. Si erano fermati al secondo turno Daniele Franciosa, Michele Gallo, e Luca Curatoli. Out all’esordio Mattia Rea, Giorgio Marciano, Enrico Berrè, Pietro Torres, Riccardo Nuccio e Giovanni Repetti. Domani la tappa padovana si chiuderà con la prova a squadre, penultima del percorso di Qualifica Olimpica e cruciale in chiave Parigi 2024: Italia in pedana con Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre che, non in perfette condizioni, potrebbe essere anche rimpiazzato da Enrico Berrè.