Giochi Europei, Padel: bronzo per Pappacena e Sussarello

Prima medaglia azzurro del Padel per gli azzurri ai Giochi Europei 2023. Chiara Pappacena e Giulia Sussarello hanno vinto in tre set (7/5, 3/6, 7/5) contro la Spagna. Dal 5-3 Spagna, le ragazze di Marcela Ferrari hanno infilato quattro game di fila tutti d’un fiato, impreziositi da due vincenti pazzeschi di Pappacena che sono valse il sorpasso sul 6-5. La tenuta di Giulia Sussarello e l’impennata della Pappacena hanno cambiato lo scenario, trasformandolo in una dolce discesa con vista medaglia. Nell’ultimo game, un gran punto ancora di Pappacena in apertura ha fatto da ouverture a tre errori di fila di Araceli Martinez che hanno decretato il trionfo azzurro. Nei numeri un grande equilibrio, con 129 vincenti delle ragazze italiane a fronte dei 124 delle spagnole. Distacco nel bilancio dei punti conquistati su prima palla di servizio, con un netto 72 a 52 dell’Italia, stessa efficacia nei punti su risposta, con un 45% pari, mentre sulle palle break l’Italia chiude con il 67% di occasioni trasformate contro il 26% della Spagna.

“Siamo felicissime, la maglia azzurra la viviamo intensamente, è una seconda pelle e ancora non ci rendiamo conto di quanto sia bella e incredibile la sensazione di aver vinto una medaglia qui ai Giochi. È stata una finale durissima e proprio per questo siamo ancora più orgogliose di aver portato una medaglia all’Italia”, hanno dichiarato.