WTA Berlino 2023, Kvitova vince il suo 31esimo titolo: Wimbledon è nel mirino

Petra Kvitova non smette mai di stupire e continua a regalare emozioni al mondo del tennis sempre e costantemente ormai da circa 15 anni: la tennista ceca, forse la più forte giocatrice di sempre a non essere mai diventata numero 1 del mondo, ha già vinto il prestigiosissimo WTA 1000 di Miami quest’anno ed ha ritrovato il proprio meritato posto in Top 10, tuttavia è ancora affamata. Due volte vincitrice a Wimbledon e campionessa l’anno scorso nel WTA 500 di Eastbourne, Kvitova ha conquistato il trofeo del WTA 500 di Berlino, 31esimo titolo di una carriera eccezionale: 20 sul cemento (superficie sulla quale si gioca il 70% dei tornei), 5 sulla terra battuta e 6 sull’erba, a riprova di tutta la sua duttilità e della versatilità del suo tennis. 6-2 7-6 il punteggio con cui la 33enne di Bilovec ha posto fine alla corsa di Donna Vekic, con la croata che potrà comunque consolarsi grazie al rientro in Top 20: mai era stata così in alto in classifica nel corso delle ultime tre stagioni.