Volley, preolimpici Parigi 2024: domani il sorteggio dei gironi, al via a settembre

Domani (ore 13) a Losanna, nella sede della FIVB, prenderà il via il sorteggio dei tornei di qualificazione olimpica per Parigi 2024, che si terranno in Cina, Giappone e Polonia per il femminile, e in Brasile, Cina e Giappone per il maschile. Tutti gli eventi metteranno in palio due pass olimpici (6 in totale per le donne e 6 per gli uomini): si qualificheranno a Parigi 2024 le prime due classificate di ogni torneo. I tornei di qualificazione olimpica femminile sono in programma dal 16 al 24 settembre 2023, quelli maschili invece dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Domani verrà dunque definito, sia per gli uomini che per le donne, la composizione dei 3 gironi a 8 squadre. Le teste di serie di ogni girone saranno assegnate ai paesi organizzatori in base alla propria posizione del ranking mondiale: Pool A più alta delle tre, Pool B la seconda, Pool C la più bassa delle tre. Le restanti 21 squadre saranno divise in 7 fasce da tre ciascuna, sempre seguendo il ranking Mondiale: 2a fascia (teste di serie 4-5-6); 3a fascia (7-8-9); 4a fascia (10-11-12); 5a fascia (13-14-15); 6a fascia (16-17-18); 7a fascia (19-20-21); 7a fascia (22-23-24). Il sorteggio si potrà seguire sul canale YouTube di Volleyball World.

Le squadre femminili qualificate ai tornei, in base al ranking mondiale: Italia, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Germania, Giappone, Corea del Sud, Messico, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico, Slovenia, Serbia, Tailandia, Turchia, Ucraina, USA.

Le squadre maschili qualificate ai tornei, in base al ranking mondiale: Italia, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cuba, Repubblica Ceca, Egitto, Finlandia, Germania, Iran, Giappone, Messico, Olanda, Polonia, Qatar, Slovenia, Serbia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.