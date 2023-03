F1 GP Arabia Saudita 2023, Perez: “Aston Martin e Mercedes saranno più vicine a noi”

“Rispetto al 2022? Le macchine sono diverse, le sfide sono diverse, ogni anno è una sfida nuova. Il circuito mi piace molto, speriamo di fare buone cose. Cambiamenti? Sì, ci sono margini e cordoli nuovi che guarderò bene scendendo sul circuito più tardi. Il circuito è diverso rispetto al Bahrain, soprattutto per il degrado che non è come quello di due settimane fa. Proprio per questo penso che Aston Martin e Mercedes saranno molto più vicine a noi”. Queste le parole di Sergio Perez, pilota Red Bull, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Arabia Saudita di F1: “Il nostro punto di forza? Sono due. Le curve lente e la gestione delle gomme fatta molto bene in Bahrain mentre altri team non lo hanno fatto. Qui, però, le esigenze della pista sono molto diverse”.