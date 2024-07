Tennis Parigi 2024, si completa il quadro dei quarti di finale: fuori Paolini e Gauff, Swiatek sempre più favorita

Si è completato il quadro dei quarti di finale del torneo di tennis femminile, valido per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si sta disputando sui campi del Roland Garros. Tante eliminazioni a sorpresa con Iga Swiatek che conserva lo status di grande favorita per la medaglia d’oro.

TABELLONE AGGIORNATO

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

Nessuna azzurra farà parte delle migliori otto del tabellone. Oggi è caduta Jasmine Paolini che, dopo essere stata sopra 5-2 nel primo set e aver servito per il match nel terzo, è stata battuta dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 7-5 3-6 7-5, dopo due ore e mezza di battaglia sotto il sole cocente di Parigi. Caldo protagonista della giornata con l’organizzazione che è stata costretta ad attuare la extreme weather policy: è stata concessa una pausa di dieci minuti tra un set e l’altro a causa delle temperature che sfioravano i 40 gradi percepiti. Il caldo ha dato non poco fastidio anche a Danielle Collins (8), che ha accusato dei giramenti di testa nel set decisivo contro la colombiana Camila Osorio. L’americana, scoppiata in lacrime nel cambio campo sul 4-1 a suo favore, è riuscita a difendere i due break di vantaggio e a chiudere 6-0 4-6 6-3 e sarà chiamata all’impresa contro Iga Swiatek. Sorpresa di giornata, oltre alla debacle di Paolini, è l’eliminazione di Coco Gauff per mano di Donna Vekic. Tante proteste dell’americana nei confronti dell’arbitro per un overrule in cui è stato assegnato il punto del break nel secondo set alla croata. Vekic conferma il suo grande stato di forma (semifinale a Wimbledon) e si conquista un posto nei quarti di finale, dove affronterà l’ucraina Marta Kostyuk, che ha battuto in rimonta, anche lei a sorpresa, la greca testa di serie numero 7 Maria Sakkari (4-6 7-6 6-4). Tante battaglie nella giornata di oggi. La cinese Qinwen Zheng (6) salva match point e rimonta un set di svantaggio all’americana Emma Navarro e si impone sulla statunitense per 6-7(7) 7-6(4) 6-1 in tre ore e dodici minuti di gioco. La campionessa di Wimbledon Barbora Krejcikova avanza non con poche difficoltà, su una superficie non propriamente sua, contro Elena Svitolina. 7-6(5) 2-6 6-4 il punteggio a favore della ceca, che non avrà, purtroppo per i colori azzurri, la rivincita con Paolini ma Schmiedlova. Infinita Angelique Kerber che, a 36 anni suonati e da 212 al mondo, batte in due set la canadese Leylah Fernandez.

DA DOMANI I QUARTI DI FINALE

Polonia, Usa, Germania, Cina, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina e Croazia: otto nazioni diverse con la sola Cina che ne portava due al secondo turno, ma ha perso inevitabilmente Wang Xiy. contro Swiatek. La polacca, con le eliminazioni di Paolini e Gauff e il forfait di Rybakina, è la candidata principale a vincere l’oro olimpico. Dall’argento in poi è tutto aperto. Nella parte bassa, quella senza Swiatek, Krejcikova partirà favorita con Schmiedlova e Vekic con Kostyuk per un possibile Repubblica Ceca-Croazia in semifinale. Nella parte alta Swiatek domina e, in caso di successo con Collins, dovrebbe avere Zheng, ampiamente favorita con Angelique Kerber. Le semifinali ipotetiche sarebbero Polonia-Cina (Swiatek-Zheng) e Repubblica Ceca-Croazia (Krejcikova-Vekic). Nella prima ovviamente la numero 1 del mondo favorita, nella seconda tutto aperto sempre considerando le possibili outsider Schmiedlova (Slovacchia) e Kostyuk (Ucraina).