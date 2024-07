Parigi 2024, tennis: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 31 luglio con Musetti

Il tennis prosegue con i tornei validi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Novak Djokovic apre gli ottavi di finale del singolare maschile sul centrale contro Koepfer. In campo, sempre sullo Chatrier, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aprirà la sessione serale nel doppio maschile con Nadal e giocherà in singolare sul Lenglen contro Safiullin. Lorenzo Musetti c’è e sarà sul campo 14 alle 13.00 contro Taylor Fritz. Fritz che poi, sempre sul 14, giocherà il doppio con Tommy Paul. Il misto Errani/Vavassori aprirà il programma sul campo 7 alle 13.30.

Ecco il programma completo della giornata.

COURT PHILIPPE CHATRIER

ore 12.00 (1) Djokovic (SRB) vs Koepfer (GER)

a seguire Kerber (GER) vs (6) Zheng (CHN)

ore 19.00 Alcaraz/Nadal (ESP) vs (4) Krajicek/Ram (USA)

a seguire (12) Kostyuk (UKR) vs (13) Vekic (CRO)

COURT SUZANNE LENGLEN

ore 12.00 Moutet (FRA) vs (9) Paul (USA)

a seguire Safiullin (AIN) vs (2) Alcaraz (ESP)

a seguire (8) Collins (USA) vs (1) Swiatek (POL)

a seguire (3) Zverev (GER) vs Popyrin (AUS)

a seguire Kichenok/Kichenok (UKR) vs Collins/Krawczyk (USA)

COURT SIMONNE MATHIEU

ore 12.00 (12) Baez (ARG) vs (8) Tsitsipas (GRE)

a seguire (9) Krejcikova (CZE) vs Schmiedlova (SVK)

a seguire (13) Auger-Aliassime (CAN) vs Ofner (AUT)/Medvedev (AIN)

a seguire (6) Ruud (NOR) vs Cerundolo (ARG)

a seguire (3) Gauff/Fritz (USA) vs Watson/Salisbury (GBR) or Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN)

COURT 6

ore 13.30 Machac/Pavlasek (CZE) vs (2) Krawitez/Puetz (GER)

a seguire Ebden/Peers (AUS) vs Koepfer/Struff (GER)

a seguire Boulter/Watson (GBR) vs (6) Haddad Maia/Stefani (BRA)

a seguire Siniakova/Machac (CZE) vs Shibahara/Nishikori (JPN)

COURT 7

ore 13.30 Errani/Vavassori (ITA) vs Schuurs/Koolhof (NED)

a seguire (5) Dabrowski/Fernandez (CAN) vs Andreeva/Shnaider (AIN)

a seguire Aoyama/Shibahara (JPN) vs (2) Krejcikova/Siniakova (CZE)

COURT 14

ore 13.00 Musetti (ITA) vs (7) Fritz (USA)

a seguire (1) Gauff/Pegula (USA) vs Muchova/Noskova (CZE)

a seguire (3) Fritz/Pegula (USA) vs Haase/Rojer (NED)

a seguire Wang/Zhang (CHN) vs (2) Perez/Ebden (AUS)