Qualificazioni Parigi 2024, BMX: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui l’UCI (Union Cycliste Internationale) per quanto riguarda la BMX Racing e Freestyle. A Parigi parteciperanno 72 atleti (48 nella BMX Racing e 24 nella BMX Freestyle, equamente divisi tra uomini e donne). La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato per genere e specialità. Saranno due gli Universality Places, entrambi nella BMX Racing (uno per genere). Ogni Nazione potrà portare ai Giochi al massimo 6 atleti nel Racing (3 uomini e 3 donne) e 4 atleti nel Freestyle (2 uomini e 2 donne). Ma come funzionano le qualificazioni della BMX per Parigi 2024?

PARIGI 2024: QUALIFICAZIONI BMX RACING

Innanzitutto, le carte olimpiche verranno assegnate alle Nazioni. Un atleta in gara in un’altra disciplina del ciclismo ha il diritto di partecipare alla gara di BMX Racing, ammesso che il suo Paese abbia ottenuto una quota in quell’evento e non si superino i limiti per Nazione sopra descritti. Il Ranking di Qualificazione Olimpica di BMX Racing aggiornato al 4 giugno 2024 assegnerà 34 quote (17 maschili e 17 femminili), così suddivise: 3 atleti per ciascuna la prima e la seconda Nazione, 2 atleti per ciascuna delle Nazioni piazzate tra il 3° e il 5° posto, 1 atleta per ciascuna delle Nazioni collocate tra il 6° e il 10° posto.

Le Nazioni che non conquisteranno quote tramite il Ranking di Qualificazione Olimpica, hanno l’occasione di qualificare un atleta in base ai risultati della categoria élite ottenuti ai Campionati Continentali 2023, ad esclusione di Europa ed Oceania (3 quote maschili e 3 femminili, una per continente). La Nazione con l’atleta meglio piazzato tra le donne e tra gli uomini ai Mondiali 2023, che non ha già conquistato quote tramite Ranking o Campionati Continentali, conquisterà una carta olimpica. Una quota per genere verrà assegnata anche alla Nazione con l’atleta meglio piazzato ai Mondiali 2024, che non ha già conquistato quote tramite Ranking, Campionati Continentali o Mondiali 2023.

PARIGI 2024: QUALIFICAZIONI BMX FREESTYLE

Sei quote per genere saranno assegnate tramite il ranking finale delle Olympic Qualifier Series, in programma tra marzo e giugno 2024. Nel caso partecipino alle Olympic Qualifier Series 3 atleti provenienti dalla stessa Nazione, solamente i due migliori nel ranking finale potranno staccare il pass olimpico. Nelle Olympic Qualifier Series le quote sono nominative, ossia assegnate direttamente agli atleti che le conquistano. In tutti gli altri eventi di qualificazione descritti in seguito le carte olimpiche saranno invece assegnate alle Nazioni.

Due quote per genere saranno assegnate in base ai risultati individuali Elite dei Mondiali di Abu Dhabi 2022 nel BMX Freestyle Park Contest. Le due Nazioni meglio piazzate provenienti da continenti che non hanno conquistato quote tramite le Olympic Qualifier Series conquisteranno una carta ciascuna. Nel caso in cui tutti i continenti siano già rappresentati, allora la carta olimpica verrà assegnata alla Nazione elegibile migliore in classifica. Tre quote per genere saranno assegnate in base ai risultati individuali Elite dei Mondiali di Glasgow 2023 nel BMX Freestyle Park Contest. I tre Paesi meglio piazzati provenienti da continenti che non hanno conquistato quote tramite le Olympic Qualifier Series o i Mondiali 2022 conquisteranno una carta ciascuno. Tutte le restanti quote verranno assegnate alle Nazioni meglio piazzate, indipendentemente dal continente.

UNIVERSALITY PLACES

Come detto, ci saranno due Universality Places, entrambi per la BMX Racing (uno per genere. Il 1° ottobre 2023 il Cio inviterà le Nazioni eleggibili a richiedere l’assegnazione di queste quote (richiesta consentita entro il 15 gennaio 2024). La Commissione Tripartita poi, al termine del periodo di qualificazione ed entro il 7 giugno 2024, deciderà a chi assegnare i quattro pass in questione.

