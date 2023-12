Putin: “Se le restrizioni CIO escluderanno i migliori atleti russi, potremmo non andare a Parigi 2024”

In merito alle restrizioni imposte dal ‘Cio’ riguardanti gli atleti russi e bielorussi, che potranno partecipare ai Giochi olimpici come neutrali (senza bandiere, emblemi o inni), è intervenuto il presidente russo Vladimir Putin, che supporta la partecipazione russa alle Olimpiadi di Parigi 2024, dichiarando: “Dobbiamo ancora analizzare attentamente le condizioni proposte dal Cio. Se tali condizioni portano all’esclusione dei migliori atleti russi e alla conseguente dimostrazione che lo sport russo sta morendo, allora bisogna decidere se andarci o meno. Quello che decidono i funzionari internazionali in relazione allo sport russo è una contraddizione e distorsione delle idee di chi ha creato questo movimento, ovvero Pierre de Coubertin. Così facendo rischiano di seppellire il movimento olimpico“.