Napoli, Bergomi a ‘Il Mattino’: “Basta fare paragoni con lo scorso anno”

Durante l’intervista rilasciata nella giornata odierna a ‘Il Mattino’, Beppe Bergomi ha parlato della situazione del Napoli: “Penso che il Napoli, rispetto all’anno scorso, ha perso molto nella riaggressione e recupero del pallone. A centrocampo manca qualcosa, si vede. Col Braga hanno provato ad attuare una pressione costante ma si notava la fatica nel rimanere corti e compatti, appena si allungavano un po la squadra era vulnerabile. Comunque tifosi, addetti ai lavori e media devono smetterla di fare i paragoni con lo scorso anno, danneggia solamente l’ambiente Napoli. Oltre ciò i partenopei momentaneamente hanno anche il problema in difesa del terzino sinistro, entrambi Mario Rui e Olivera indisponibili per infortunio, e la condizione fisica non è delle migliori. Non è un periodo roseo“.