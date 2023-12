Sci alpino, Rossini: “Non è un caso che USA e Norvegia abbiano scelto il Trentino per allenarsi”

Trentino e Alpe Cimbra sono ancora partner della Nazionale americana di sci alpino. In questi giorni gli atleti Usa sono a Folgaria per allenarsi in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo.

“La Nazionale americana, ormai di casa sull’Alpe Cimbra, ha trovato ancora una volta la pista Salizzona in perfette condizioni. Fin dall’inizio di stagione la località è in grado di garantire le migliori condizioni per i loro allenamenti“, ha detto Gianluca Gatti, presidente Apt Alpe Cimbra.

“Vedere allenarsi questi grandi campioni è sicuramente uno spettacolo entusiasmante anche per i nostri turisti. La presenza della nazionale è sicuramente un elemento fondamentale per accreditare la bellezza della nostra skiarea nei mercati internazionali“. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, sottolinea che “il Trentino ha sempre creduto in progetti promozionali legati allo sport e in particolare nel rivestire il ruolo di training center per le nazionali di sci e di altri sport“.

Rossini continua: “In quest’ottica la Paganella ha sempre dimostrato professionalità organizzativa e disponibilità nell’assecondare le richieste tecniche dei coach ed un alto livello qualitativo per quanto riguarda l’ospitalità. Non è un caso che prima gli Stati Uniti e da dodici anni il Team Norvegia abbiamo scelto questa skiarea“.