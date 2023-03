Germania, contro il Perù Kimmich indosserà la fascia da capitano con i colori nazionali tedeschi

La Germania si rivela campione per la fantasia delle fasce di capitano. Dopo aver indossato, creando anche polemiche, la fascia “One Love” durante il Mondiale in Qatar nell’amichevole contro il Perù e per il futuro Kimmich indosserà una fascia “particolare“. La decisione è stata presa dal giocatore stesso, dal ct Hansi Flick e dal nuovo direttore della selezione, Rudi Völler.

La federazione tedesca ha annunciato un nuovo modo di intendere la fascia da capitano che la Germania proporrà dalla prossima partita contro il Perù. La DFB ha annunciato, infatti, che Joshua Kimmich indosserà la fascia da capitano con i colori nazionali della Germania nell’amichevole internazionale di sabato contro il Perù. Questa fascia con il tricolore tedesco verrà indossata al capitano in tutte le partite fino a Euro 2024, che sarà organizzato dalla Germania.