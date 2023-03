Parigi 2024, la staffetta virtuale fa tappa a Roma: evento con studenti e atleti a 500 giorni dai Giochi

Martedì 14 marzo sarà una giornata di grande festa a Roma, dove nella cornice del Colosseo si riuniranno migliaia di studenti italiani e francesi. A 500 giorni dall’inizio dei Giochi di Parigi 2024, infatti, si terrà un evento che ha l’obiettivo di celebrare le Olimpiadi anche al di fuori della Francia, nel segno del motto “Lontano dalla Francia, vicino ai Giochi“. Nel sito sportivo del parco del Colle Oppio, dunque, numerosi ragazzi parteciperanno insieme ad alcune attività sportive di squadra.

Presenti Massimiliano Atelli, capo di gabinetto del ministero per lo Sport e i Giovani, l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, e Carlo Mornati, segretario generale del Coni. Con loro anche tanti atleti che parleranno con gli studenti di sport. Non si tratta però di un evento limitato esclusivamente all’Italia, bensì di una vera e propria staffetta virtuale che si terrà in ben 116 paesi al mondo e sarà documentata sui social.