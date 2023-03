Roma: tifosi chiedono a Foti dell’arbitro. Lui si difende: “Non potevo farmi buttar fuori”

L’assenza in panchina di Josè Mourinho contro il Sassuolo non è passata inosservata. In particolare, alcuni tifosi hanno contestato al suo vice Salvatore Foti una presa di posizione poco netta in merita alle decisioni dell’arbitro Fabbri. Come si evince da un video diventato virale sui social, il vice dello Special One si è difeso spiegando: “Non potevo farmi buttar fuori…“. Un punto di vista condivisibile, anche considerando che Mourinho dovrà scontare ancora un’altra giornata di squalifica. Ciò non ha tuttavia calmato gli animi dei tifosi giallorossi, furiosi per le decisioni del direttore di gara.