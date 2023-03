La nuova idea della Lega Serie A: comprare Sky per dar vita al canale tematico

L’ultima idea all’interno della Lega Serie A è quella di comprare Sky Italia. A Milano è programmata per oggi l’assemblea dei club e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, al centro peraltro di una serie di contestazioni da parte di alcune società, potrebbe proporre la “pazza idea” di rilevare da Comcast, che però pare non sia assolutamente di questo avviso, l’azienda Sky Italia con tutte le infrastrutture di cui dispone, in modo tale da costruire la piattaforma televisiva di proprietà della stessa Serie A per dar vita al canale tematico senza dover partire da zero a livello di tecnologia, presentandosi così ai mercati con una struttura già solida. Lo ha riferito La Stampa oggi in edicola. La proposta, semmai dovesse essere avanzata, trova comunque una serie di ostacoli.