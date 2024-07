Parigi 2024, sciabola: l’ucraina Kharlan è bronzo come il fidanzato Samele

Coppia di bronzo: dopo Luigi Samele, anche la fidanzata Olga Kharlan sale sul terzo gradino del podio nella sciabola delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finale per il terzo posto nella magnifica cornice del Grand Palais, l’ucraina ha avuto la meglio all’ultima stoccata sulla sudcoreana Sebin Choi e con il punteggio finale di 15-14 si è assicurata la medaglia. Si tratta della prima medaglia dell’Ucraina in questi Giochi Olimpici nella capitale francese. Al termine della sfida, il pubblico ha omaggiato Kharlan con una standing ovation, mentre il presidente del Cio Thomas Bach è andato ad abbracciarla e baciarla.

Attestati di stima per un’atleta che, come i connazionali, sta vivendo un momento molto difficile vista la guerra in corso in Ucraina. Un conflitto che ha costretto Kharlan a lasciare il Paese per proseguire gli allenamenti e continuare a regalare soddisfazioni in pedana ai propri concittadini. Ad aiutarla nella fuga dalla guerra è stato proprio il compagno, l’azzurro Luigi Samele, come raccontato da loro stessi. Ora entrambi possono festeggiare una medaglia di bronzo che, per motivi diversi, ha il sapore della vittoria.

A distanza di un anno, Olga Kharlan si è presa la sua rivincita dopo la squalifica ai mondiali di Milano 2023: il mancato saluto alla russa Anna Smirnova le costò la squalifica nella prova individuale valida anche per la prova a squadre, salvo poi essere riammessa insieme alle compagne.

L’ucraina, dopo aver perso la finale contro la francese Balzer, è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo battendo la coreana Choi: “È incredibile, ancora non ci credo, ma devo farlo presto (ride, ndr). Ringrazio davvero tutti, la mia famiglia, le mie compagne. Ci sono molte cose da dire, lo dedico anche al mio coach che è lo stesso di Gigi (Samele, ndr), ora abbiamo due bronzi entrambi. Sono contenta per il mio paese, ma allo stesso tempo sono triste per il momento difficile che stiamo vivendo, lo dedico a tutti coloro che lo stanno difendendo”.

