Parigi 2024 scherma, fioretto maschile: Marini eliminato agli ottavi, avanti Bianchi e Macchi

Eliminazione a sorpresa per Tommaso Marini, sconfitta negli ottavi di finale del fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il talentuoso azzurro, numero uno del seeding, ha ceduto il passo al francese Adam Pauty con il punteggio di 15-14 dopo aver mancato ben quattro match point. Quarti di finale centrati invece dagli altri due azzurri Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, capaci di sconfiggere rispettivamente il ceco Choupetnich (15-5) e il giapponese Matsuyama (15-11).

Il percorso degli italiani è iniziato un tre convincenti vittorie, contro avversari non al livello dei nostri portacolori. Esordio olimpico con qualche tentennamento iniziale per Tommaso Marini, ma il campione europeo e mondiale dopo aver subito un 2-0 iniziale ha ben presto preso in mano le redini dell’assalto contro il canadese Blake Brozsus. Quest’ultimo è rimasto a contatto fino al 6-5, poi la superiorità di Marini è uscita fuori fino a un comodo 15-9. Ancora più netta l’affermazione di Bianchi, subito molto aggressivo contro l’altro canadese Maximilien Van Haaster e mai in difficoltà per un eloquente 15-4. L’ultimo azzurro a staccare il pass per gli ottavi è stato Macchi, che contro il cinese Xu ha dovuto soffrire fino all’8-7 protestando in più di un’occasione anche contro la squadra arbitrale. Alla fine però è arrivato un 15-9 senza particolari patemi.

Agrodolci invece gli ottavi di finale, dove Guillaume Bianchi ha travolto con un 15-5 senza storia il ceco Choupenitch (bronzo a Tokyo), proseguendo il suo cammino. Tommaso Bianchi ha invece subito una sconfitta scioccante per mano del francese Adam Pauty, trascinato dal pubblico di casa. Il risultato finale? Ancora 15-14, con l’azzurro che ha perso gli ultimi quattro punti dell’incontro, non riuscendo a sfatare quella che sembra una vera e propria maledizione per la scherma italiana a Parigi. L’Italia è però tornata immediatamente a sorridere grazie a Filippo Macchi, vittorioso per 15-11 sul giapponese Matsuyama. Partito fortissimo, al punto da issarsi sul 9-4, Macchi ha subito ben sei stoccate consecutive. Non si è però abbattuto, anzi a sua volta ha rifilato un severo parziale all’avversario, imponendosi per 15-11.

