Olimpiadi Parigi 2024, regolamento triathlon: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento del triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 30 luglio ed il 5 agosto nell’area del Pont Alexandre III di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico del triathlon prevede tre gare, due individuali (una maschile ed una femminile) e la staffetta mista. Al via in totale 110 atleti, 55 per ciascun genere. Il triathlon, come suggerisce il nome, è composto da tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa, in questo ordine di svolgimento. Nelle gare individuali, ogni atleta percorre in tutto 51,5 km, così suddivisi: 1,5 km di nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa, mentre nella staffetta mista ogni atleta percorre 300 metri a nuoto, 8 km in bici e 2 km di corsa. Molto delicati i passaggi da una disciplina all’altra, dal momento che gli atleti cambiano equipaggiamento. I migliori al mondo impiegano tra i 20 ed i 30 secondi per passare dalla frazione a nuoto e lanciarsi in bicicletta, un po’ più veloce la transizione poi dal ciclismo alla corsa.

La rapidità nelle transizioni è molto importante, dal momento che il cronometro non si ferma: il tempo inizia a scorrere alla partenza della frazione a nuoto e viene fermato solamente al traguardo. Nelle zone di cambio sono presenti delle postazioni in cui gli atleti possono depositare l’equipaggiamento che non usano più e prendere quello necessario per la successiva frazione. Nelle aree di cambio, inoltre, sono presenti due linee di salita che delimitano l’area in cui non è permesso pedalare: nella prima transizione dunque gli atleti possono salire in bicicletta dopo aver superato la seconda linea di salita e nella seconda transizione devono scendere dalla bici prima della prima linea. In caso di infrazioni nella zona di cambio, sono previsti 15 secondi di penalità, da scontare nella penalty box. Nella frazione di ciclismo, inoltre, qualora un atleta provi a beneficiare della scia di un avversario è prevista una penalità di 2 minuti. In caso di comportamenti scorretti durante la gara o frasi e atteggiamenti intimidatori nei confronti di staff, volontari o spettatori, scatta immediatamente la squalifica. Se l’atleta blocca o interferisce con l’azione di un avversario non intenzionalmente, allora arriva solamente un avvertimento.

LA STAFFETTA MISTA

Nella staffetta mista ciascuna squadra è composta da due uomini e due donne. L’ordine delle frazioni è prefissato: apre un uomo, seguito da una donna, poi un uomo e in chiusura una donna. Il tempo complessivo della squadra inizia con la partenza del primo atleta e continua a scorrere fino all’arrivo al traguardo del quarto atleta. I cambi tra un atleta e l’altra si svolgono nelle zone di cambio, lunghe 15 metri, in cui deve avvenire il contatto con la mano tra i due frazionisti per l’ideale passaggio di testimone. Se gli atleti non riescono a toccarsi rimanendo nella zona di cambio, la squadra riceve 10 secondi di penalità, che devono essere scontati nella penalty box. Qualora però la giuria ritenesse che il cambio non sia stato fatto intenzionalmente o se il cambio non viene proprio fatto, allora scatta la squalifica immediata.