Parigi 2024, regolamento surf: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento del surf alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 27 luglio ed il 4 agosto a Teahupo’o, Tahiti, isola della Polinesia Francese: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico del surf prevede due gare, una maschile ed una femminile, che si svolgeranno su quattro giornate. Al via in totale 48 atleti, 24 donne e 24 uomini. In ogni turno (che ha durata variabile tra 15 e 45 minuti in base alle condizioni meteo) gli atleti possono sfruttare quante onde vogliono, alternandosi con gli avversari, ma il punteggio che ottengono si basa sulle loro due migliori onde.

Ogni onda che un surfer cavalca viene giudicata da un pannello di 5 giudici con voti che vanno da 0.1 a 10.0: il voto più alto e quello più basso vengono scartati e il punteggio della singola onda cavalcata è dato dalla media degli altri tre voti. I giudici valutano le onde cavalcate dai surfers basandosi su diversi criteri, che possono essere più o meno enfatizzati anche a seconda delle condizioni meteo: livello di difficoltà, creatività, combinazioni, varietà, velocità, potenza e fluidità. In particolare, i giudici utilizzano la seguente scala di punteggio per ciascuna onda: 0.1-1.9 punteggio scarso, 2.0-3.9 equo, 4.0-5.9 nella media, 6.0-7.9 buono, 8.0-10.0 eccellente. Scopriamo, di seguito, come funziona nel dettaglio il format di gara.

IL FORMAT

Il punteggio finale di un atleta in un turno è dato dalla somma dei punteggi delle due onde migliori (per un massimo di 20 punti). Vince il surfer con il punteggio più alto, tenendo presente però che ad ogni turno il punteggio si azzera e non vengono conservati i punti fatti nel turno precedente. Qualora due o più atleti totalizzassero lo stesso punteggio al termine di un round, la parità verrebbe sciolta guardando in prima battuta il punteggio più alto nella singola onda durante il turno e, in seconda battuta, il punteggio più alto nelle tre migliori onde del turno (poi eventualmente delle quattro, delle cinque, ecc.). Qualora la parità persistesse, allora verrebbero ricalcolati i punteggi utilizzando tutti i cinque voti dei giudici (non escludendo dunque il voto più alto e quello più basso). Se ancora il pari merito non si sciogliesse, allora gli atleti coinvolti dovranno affrontare uno spareggio.

Il format di gara prevede sei round: round 1, round 2, round 3, quarti di finale, semifinali e finali. Nel primo round gli atleti si sfidano in 8 batterie da tre ciascuna: il vincitore di ciascuna batteria accede direttamente al Round 3, mentre gli altri due affrontano il Round 2. Nel Round 2 si svolgono quindi 8 batterie da due atleti ciascuna: chi perde viene eliminato, chi vince raggiunge il Round 3. Nel Round 3, altrimenti detto Round of 16, viene stilato un tabellone e la competizione procede con duelli ad eliminazione diretta fino alle semifinali. I due perdenti delle semifinali poi si sfidano per la medaglia di bronzo, mentre i due vincitori accedono alla finale per l’oro.