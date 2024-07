Parigi 2024, regolamento sollevamento pesi: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sul sollevamento pesi all’Olimpiade di Parigi 2024. Dal 7 all’11 agosto, all’Arena Parigi Sud 6, si terranno le gare delle dieci categorie (5 per gli uomini e 5 per le donne).

Ci sono due tipi di sollevamento: lo ‘strappo ‘ e lo ‘slancio’, gli atleti competono in entrambi e chi riuscirà a sollevare il maggior peso totale verrà incoronato campione olimpico. Lo ‘strappo’ consiste nel sollevamento a due braccia con il quale portare il bilanciere sopra la testa, con un unico movimento fluido per poi fermarsi in posizione eretta. Nello ‘slancio’ il movimento è diviso in due momenti: nel primo si porta la barra fino alle spalle con i gomiti piegati sotto di questa, nel secondo si raggiunge la posizione eretta, da mantenere finché almeno due arbitri su tre non indichino l’approvazione. I due round sono intervallati da una pausa di 10 minuti alla fine dello ‘strappo’. Gli olimpionici hanno a disposizione tre tentativi per round per cercare di sollevare il maggior peso possibile al fine di delineare la classifica.

Dal momento dell’arrivo dell’atleta sulla piattaforma ci sono 60 secondi per effettuare un tentativo, ma non ci sono limiti di tempo per portare a termine movimenti fluidi e puliti. Un sollevamento è considerato iniziato quando la barra raggiunge l’altezza delle ginocchia ed è valido solamente quando si raggiunge con successo la posizione eretta (bilanciere sopra la testa e braccia completamente tese) sino al segnale di almeno due arbitri. Alcuni movimenti errati potrebbero portare all’annullamento del tentativo, come arrestare l’azione verso l’alto del bilanciere, sollevarlo inizialmente sopra la testa con i gomiti piegati prima di estendere le braccia, la mancata estensione delle ginocchia al termine del sollevamento o toccare una parte esterna alla piattaforma prima del termine del tentativo. Oltre ai tre arbitri, una giuria di cinque persone ha la possibilità di cambiare una decisione con una revisione video: in caso di unanimità dei cinque membri, quanto deciso dagli arbitri viene annullato. Atleti e coach hanno diritto a richiedere una revisione video durante lo svolgimento della competizione.