Parigi 2024, regolamento rugby a 7: la formula e come funziona

Il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sul rugby a 7 all’Olimpiade di Parigi 2024. Introdotto per la prima volta a Rio 2016, nella manifestazione francese si terrà dunque il terzo torneo a cinque cerchi della storia di questo sport che si differenzia dal rugby tradizionale in alcuni aspetti. Innanzitutto per il numero di giocatori in campo (7 e non 15), e poi per la durata degli incontri (14 minuti suddivisi in due tempi da 7 e con 2 minuti di break, mentre la finale per l’oro avrà due parziali da 10’ con un intervallo di 3 minuti).

I match si disputeranno dal 24 al 30 luglio allo Stade de France e lo scopo è quello di segnare più punti rispetto alla squadra opposta. La ‘meta’ consiste nell’appoggiare la palla oltre la fine del campo avversario e vale 5 punti. Questa darà la possibilità di poter incrementare lo score con 2 punti attraverso la ‘trasformazione’, un calcio da mandare tra i pali e battuto perpendicolarmente al punto dove è stata segnata la meta. È possibile segnare 3 punti con un ‘drop’, la battuta diretta su un fallo concesso dall’arbitro o durante l’azione.

Il format del torneo olimpico prevede, sia per gli uomini che per le donne, tre gironi da 4 nazionali ciascuno. La vittoria vale 3 punti, il pareggio ne porta 2, la sconfitta solamente 1. Le prime due classificate e le due migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta – quarti, semifinali e finali per il bronzo e l’oro – e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà al supplementare: la prima squadra a segnare dei punti sarà la vincitrice della sfida.