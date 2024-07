Parigi 2024, regolamento ginnastica ritmica: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma alla Porte de la Chapelle Arena della città parigina dall’8 al 10 agosto: ecco, di seguito, quali sono le specialità e tutto quel che serve sapere. La ginnastica ritmica, che ai Giochi rimane tutta al femminile, vede scendere in pedana 14 squadre e 24 individualiste, per un totale di 94 atlete. Una delle caratteristiche di questo sport è il fatto che a determinare le classifiche sono delle giurie che assegnano punteggi agli esercizi di singoli atleti e squadre. Scopriamo dunque come funzionano nel dettaglio le gare olimpiche della ginnastica ritmica.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PROGRAMMA COMPLETO PARIGI 2024: DATE E ORARI DI TUTTI GLI SPORT

PARIGI 2024: REGOLAMENTO GINNASTICA RITMICA

Il programma olimpico della ginnastica ritmica prevede: qualificazioni All-Around individuale, qualificazioni All-Around a squadre, finale All-Around individuale e finale All-Around a squadre. A differenza delle altre manifestazioni dunque non verranno assegnate medaglie per le singole specialità. Ogni ginnasta eseguirà quattro esercizi di durata compresa tra 75 e 90 secondi con diversi attrezzi: palla, cerchio, nastro e clavette. I gruppi, composti da 5 ginnaste ciascuno, eseguono invece due esercizi di durata compresa tra 2’15” e 2’30”: uno con cinque cerchi ed uno con tre nastri e due palle. Il punteggio di un esercizio è composto da: D-score (difficoltà), A-score (artisticità) ed E-score (l’esecuzione). Il punteggio massimo raggiungibile in ogni esercizio è di 20 punti: l’E-score parte da 10 punti (a cui vengono detratte penalità per infrazioni tecniche), a cui viene sommata la media di A-score e D-score (entrambi possono arrivare al massimo a 10 punti).

Le penalità variano in base alla gravità dell’errore commesso: per infrazioni lievi è prevista una detrazione di 0.10 punti, per infrazioni di media gravità 0.20 punti e 0.30 punti o più in caso di grave infrazione (per esempio, se l’attrezzo cade e la ginnasta deve spostarsi di 1-2 passi per recuperarlo vengono detratti 0.50 punti). Inoltre, è prevista una penalità in caso di durata dell’esercizio non corretta (0.05 punti per ogni secondo in più o in meno rispetto alla durata consentita). Per le squadre, ogni imprecisione di una delle cinque ginnaste andrà a pesare sul punteggio complessivo (per esempio, se due atlete perdono l’attrezzo, ci saranno due penalità). Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun esercizio.

QUALIFICAZIONI E FINALI

Le qualificazioni dell’All-Around individuale vedranno al via 24 ginnaste; al termine, le migliori 10 della classifica basata sui punteggi ottenuti nei quattro esercizi accederanno alla finale. In caso di parità di punteggio al termine delle qualificazioni, le posizioni saranno determinate in prima battuta dalla somma maggiore dei 3 migliori punteggi ottenuti nei quattro esercizi e in seconda battuta dalla somma maggiore dei 2 migliori punteggi. In caso di ulteriore parità, si andrà a vedere la somma maggiore degli E-scores dei 4 attrezzi ed eventualmente, nell’ordine, la somma maggiore dei tre migliori E-scores e la somma maggiore dei due migliori E-scores. Qualora persistesse la parità, si guarderà con gli stessi criteri l’A-score (prima la somma dei tre migliori ed eventualmente la somma dei due migliori). In finale, invece, in caso di parità si considereranno i seguenti criteri, nell’ordine: maggiore E-score totale dei quattro esercizi, maggiore A-score totale e maggiore D-score totale.

Le qualificazioni dell’All’Around a squadre vedranno al via 14 gruppi; al termine, verrà stilata la classifica sulla base dei punteggi ottenuti nei due esercizi e le migliori 8 accederanno alla finale. In caso di parità di punteggio, sia nelle qualificazioni che in finale, si utilizzeranno i seguenti criteri, nell’ordine: il più alto E-score complessivo (dei due esercizi), il migliore A-score complessivo ed infine il più alto D-score totale. Se il pari merito persistesse anche dopo aver applicato i criteri appena descritti, allora non si scioglierà e le atlete o i gruppi condivideranno la stessa posizione. Da sottolineare che, sia nell’individuale che nella gara a squadre, in finale si ripartirà da zero punti e non si terranno quindi in considerazione i punteggi ottenuti nelle qualificazioni.