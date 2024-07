Parigi 2024, regolamento ciclismo su strada: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento del ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma il 27 luglio ed il 3-4 agosto: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico del ciclismo su strada prevede due eventi per genere: cronometro individuale (“time trial”) e la gara su strada (“road race”). Per la prima volta nella storia olimpica, la cronometro avrà lo stesso numero di partecipanti (35, con un massimo di due atleti per Paese) sia tra le donne che tra gli uomini ed il percorso sarà il medesimo per entrambi i generi. I corridori partiranno da Esplanade des Invalides, per poi uscire da Bois de Vincennes e dirigersi verso il traguardo posto sul Pont Alexandre III per un totale di 32,4 chilometri per lo più in piano. La cronometro è una gara con partenza ad intervalli: ogni 90 secondi un ciclista parte in solitaria e completa il percorso in solitaria. A vincere è l’atleta che ha impiegato il minor tempo per raggiungere il traguardo. Nel caso in cui un corridore raggiunga un atleta partito prima, deve rimanere a 2 metri di distanza lateralmente poiché non è permesso sfruttare la scia.

È invece consentita la collaborazione tra corridori nella gara su strada, in cui ogni Paese può schierare un massimo di 4 atleti. In totale, per ciascun genere, partecipano 90 atleti, che gareggeranno in contemporanea con partenza in linea. A differenza della cronometro, la gara su strada avrà due percorsi diversi: gli uomini percorreranno 273 chilometri (durata prevista di circa 6 ore), mentre le donne 158 km (durata prevista di poco oltre le 4 ore). Partenza e arrivo sono previsti al Trocadero per entrambi i percorsi, con i corridori che usciranno da Parigi per poi fare ritorno in città, passando per aree urbane ed aree boschive, comprese tre salite acciottolate sulla Butte Montmartre verso la fine della gara.

