Parigi 2024, regolamento BMX Freestyle: come funziona, tutto quello che serve sapere

Il regolamento di BMX Freestyle alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma tra il 30 ed il 31 luglio a La Concorde 2 di Parigi: ecco, di seguito, tutto quel che serve sapere. Il programma olimpico di BMX freestyle, disciplina alla sua seconda apparizione ai Giochi dopo l’edizione di Tokyo 2020, prevede due gare individuali (una maschile ed una femminile) nella specialità Park. Partecipano 12 atleti per genere (con un limite massimo di due uomini e due donne per ciascun Paese), che si esibiscono su un parco urbano dotato di diversi ostacoli (rampe, box jumps, muri). In ogni turno della competizione, i corridori completano due run lungo il percorso della durata di 60 secondi ciascuna. Durante le loro run, gli atleti useranno gli ostacoli per eseguire una serie di acrobazie ed ottenere il punteggio più alto possibile. Scopriamo, di seguito, come funziona nel dettaglio il punteggio e la formula della gara.

LA FORMULA

Nel turno di qualificazione i 12 atleti al via vengono suddivisi in due batterie separate. Ogni ciclista esegue due run ed il suo punteggio è dato dalla media dei punteggi ottenuti in queste due run. Viene quindi stilata una classifica complessiva: i primi nove atleti accedono alla finale. In finale i nove atleti rimasti si esibiscono in ordine inverso rispetto alle loro posizioni nella classifica nel turno di qualificazione (il nono classificato è il primo a gareggiare in finale, mentre l’atleta con il punteggio più alto di qualificazione è l’ultimo ad esibirsi). In finale ogni ciclista completa due run, ma solo il suo miglior punteggio di run viene utilizzato per definire la classifica. A vincere la medaglia d’oro è dunque l’atleta che ha ottenuto il punteggio più alto nella singola run. In caso di parità di punteggio, la decisione spetta ai giudici, che consultandosi dovranno decidere quale atleta premiare maggiormente tra quelli a pari merito.

IL PUNTEGGIO

Ogni run viene valutata dai giudici sulla base dell’impressione generale con un punteggio che va da 0.00 a 99.99. I criteri considerati dai giudici per assegnare il punteggio sono molteplici: difficoltà dei tricks, progressione (ossia eseguire un’acrobazia mai eseguita in precedenza), varietà, originalità, qualità nell’esecuzione e nell’atterraggio, ampiezza, fluidità, uso creativo del percorso (trovando linee uniche), fattore di rischio (livello di pericolo insito nel trick) e stile. Il punteggio complessivo, dato dalla media dei voti di tutti i giudici, viene assegnato con 2 cifre decimali: se nel calcolare la media si ottengono più di due cifre dopo la virgola, le cifre dalla terza in poi vengono tolte senza effettuare un arrotondamento (per esempio, se il punteggio risultante è di 90.239, questo verrà riportato in classifica come 90.23). Da evidenziare che i voti dati dai giudici nelle singole run non vengono mostrati.