Parigi 2024: pronti 15mila soldati dell’esercito francese per sicurezza eventi olimpici

L’esercito francese sta pensando di mobilitare 15.000 soldati alla massiccia operazione di sicurezza per le Olimpiadi di Parigi 2024. Secondo quanto dice il governatore militare di Parigi Christophe Abad, buona parte delle forze militari, quasi 10.000 soldati, sarà schierato nell’area parigina, dove si concentreranno la maggior parte degli eventi olimpici. Altri soldati saranno impiegati anche per i Giochi che si terranno a 15.000 chilometri di distanza dalla capitale, a Tahiti, dove le navi della marina proteggeranno la sede dove si svolgeranno le gare di surf. A Parigi sarà allestito un campo militare temporaneo per 5.000 soldati nel sud-est della capital. Nei cieli, l’esercito francese sta anche pianificando di schierare droni di sorveglianza Reaper e aerei Awacs per il monitoraggio dello spazio aereo, aerei da combattimento, aerei per il rifornimento in volo ed elicotteri con tiratori scelti e attrezzature per disabilitare i droni. I militari potrebbero anche essere chiamati a fornire ulteriori truppe se gli organizzatori dei Giochi di Parigi non riuscissero a reclutare più personale di sicurezza privato.