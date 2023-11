Milan, Musah: “Dobbiamo rimanere uniti, voglio aiutare questa squadra”

Le parole di Yunus Musah, centrocampista del Milan, ai microfoni di SportMediaset: “Abbiamo tanta fiducia nel gruppo. Sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come si vuole, ma l’importante è crederci sempre e rimanere uniti. È quello che stiamo facendo. Ricoprire più ruoli? È sempre stata una mia caratteristica giocare in tante posizioni, per le capacità che ho. Provo a farlo nel miglior modo possibile: se il mister me lo chiede cerco di fare il mio meglio e aiutare la squadra. Posizione preferita? Penso di essere meglio a centrocampo come mezzala, quando posso fare delle corse sulla destra. Quel ruolo mi piace tanto“. Continua poi: “La prima rete? Voglio fare il mio primo gol in rossonero il più presto possibile, ma la cosa più importante sarà vincere sabato. Mio fratello tifa Milan, è molto felice per me, che sono qua. Lui mi giudica come sempre, vuole che miglioro e vuole il meglio per me. Parlare più lingue? Io penso più in inglese, dato che ho passato la mia adolescenza a Londra e ho molti amici lì. Poi l’inglese è una lingua globale. Ricordo parole in dialetto veneto? No, ero troppo piccolo (ride, ndr)“. Infine: “Il Milan l’occasione della vita? Un bel passo per me, fare questa strada e arrivare al Milan. Ho sempre sognato di giocare per una delle migliori squadre del mondo e il Milan, che ha vinto tante Champions, lo è. Per me questo passo è importantissimo, l’ho voluto fare e sono felice di averlo fatto. Voglio provare a fare il mio meglio per aiutare questa squadra“.