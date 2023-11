LIVE – Kecmanovic-Draper 7-6, 7-6, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Kecmanovic-Draper, primo incontro di singolare di Serbia-Gran Bretagna nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Sul veloce di Malaga inizia tra i ‘numeri due’ questo quarto. Alla fine il capitano della Serbia ha scelto di mandare in campo Kecmanovic, preferendolo a Lajovic e Djere. Nessun dubbio invece per la squadra avversaria, con un Draper in grande forma in queste settimane. Tra i due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Coppa Davis 2023 tra Kecmanovic e Draper, pianificato a partire dalle ore 16.00.

COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

TABELLONE SEMIFINALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE KECMANOVIC-DRAPER 1-0 (7-6, 7-6)



SECONDO SET – PRIMA INCREDIBILE DI KECMANOVIC, HA VINTO LA SERBIA!

SECONDO SET – ANCORA SBALLATO IL DRITTO DI DRAPER! ORA KECMANOVIC SERVIRA’ CON IL SECONDO MATCH POINT A FAVORE.

SECONDO SET – Draper con una grande prima salva il primo match point.

SECONDO SET – Sulla riga il dritto di Kecmanovic. Primo match point per la Serbia.

SECONDO SET – ERRORE PESANTE DI KECMANOVIC! 5-5, Draper recupera il mini break.

SECONDO SET – Draper si porta sul 5-4. Due turni per la Serbia per chiudere la prima partita.

SECONDO SET – Buona la prima per Draper. 5-3.

SECONDO SET – Cinque punti consecutivi per Kecmanovic che sale 5-2.

SECONDO SET – Palla corta che non paga per Draper. 4-2 Serbia.

SECONDO SET – DIFESA PERFETTA DI KECMANOVIC. MINI BREAK SERBO ORA!!

SECONDO SET – Recupera il mini break con un grande incrocio di rovescio. 2-2.

SECONDO SET – Sballata la risposta di Draper. 2-1.

SECONDO SET – Non gestisce bene Kecmanovic. Mini break Draper. 2-0.

SECONDO SET – Parte il tie break con un servizio perfetto di Draper. 1-0.

SECONDO SET – Ace di Kecmanovic!! Sarà ancora tie break.

SECONDO SET – Sballato il dritto di Draper. Due palle per il tie break per Kecmanovic.

SECONDO SET – Rimedia con un grande servizio. 30-15.

SECONDO SET – Gratuito, uno dei primi, di Kecmanovic. 15-15.

SECONDO SET – In crescendo e bene Draper si prenota minimo il tie break. 6-5 per l’inglese.

SECONDO SET – 5-5.

SECONDO SET – Che grande punto di Kecmanovic che conduce e e chiude lo scambio con un grande dritto. 40-0.

SECONDO SET – Servizio e dritto perfetto per Kecmanovic. 15-0.

SECONDO SET – Dritto in controtempo fantastico per Draper che si prende il 5-4.

SECONDO SET – Altro scambio al volo ed altro punto per Draper. 40-30 importante per l’inglese.

SECONDO SET – Servizio e rovescio di Draper che con i piedi dentro al campo è molto efficace. 30-30.

SECONDO SET – Doppio fallo pesantissimo per Draper. 15-30.

SECONDO SET – Scambio fantastico per Draper che si aggiudica uno scambio al volo bellissimo. 15-15.

SECONDO SET – Ace di Kecmanovic. 4-4.

SECONDO SET – Servizio e dritto per il serbo che si porta 40-15. Due palle per il 4-4.

SECONDO SET – Sbaglia il dritto in campo aperto Draper, Kecmanovic si salva. 30-15 per il serbo.

SECONDO SET – Draper con il servizio si porta avanti sul 3-4.

SECONDO SET – Altro turno di servizio solido da parte di Kecmanovic. 3-3.

SECONDO SET – Tiene il servizio con una grande serie di prime, Draper. 2-3.

SECONDO SET – Kecmanovic solido al servizio, 2-2.

SECONDO SET – Draper si prende il 2-1.

SECONDO SET – Servizio e dritto da parte di Draper. 40-15.

SECONDO SET – Agevole anche il turno di servizio per Kecmanovic. 1-1.

SECONDO SET – Primo turno di servizio agevole per l’Inghilterra. 1-0.

SECONDO SET – Si inizia.

PRIMO SET – Si ferma in rete la risposta di Draper. Set alla Serbia!

PRIMO SET – Arrivano i set point per Kecmanovic.

PRIMO SET – Mini break conquuistato da Kecmanovic. 3-1.

PRIMO SET – Si va al tie-break. 6-6.

PRIMO SET- Con un grande servizion Kecmanovic sale 6-5. Assicurandosi cosi’ almeno il tie-break.

PRIMO SET- Grandissimo diritto di Draper 30-30

PRIMO SET – Grandissima prima di Draper che viene a capo di una game difficilissimo e si porta 5-5.

PRIMO SET – Out la risposta di Kecmanovic. Game point per Draper.

PRIMO SET – Buonissimo rovescio di Draper che si prende un punto pesantissimo. 40-40.

PRIMO SET – Fuori il rovescio di Draper. Altro set point.

PRIMO SET – Risponde alla grande Draper con una deliziosa palla corta. 40-40.

PRIMO SET – GRANDE PASSANTE A DUE MANI DI ROVESCIO DI KECMANOVIC! SET POINT!

PRIMO SET – Scappa via il dritto di Draper. 30-30.

PRIMO SET – Game brevissimo per Kecmanovic. 5-4. Ora Draper serve per non perdere il set.

PRIMO SET – Si salva con due grandissime prime Draper. 4-4.

PRIMO SET – Altra grandissima difesa di Kecmanovic che si prende un punto durissimo. 40-40.

PRIMO SET – Ace du Draper. Vantaggio inglese.

PRIMO SET – Sbaglia il dritto Draper. 40-40.

PRIMO SET – Contropiede perfetto per Draper, vantaggio per lui.

PRIMO SET- Ace per Draper. 40-40.

PRIMO SET – Annulla il primo con un grande passante.

PRIMO SET – Arrivano le prime due palle break per la Serbia.

PRIMO SET – Doppio fallo che rischia di essere rovinoso per Draper. 0-30 Kecmanovic.

PRIMO SET – Ace di Kecmanovic che viene fuori da un game che si era fatto complicato. 4-3.

PRIMO SET – Allungo fantastico di Kecmanovic che la mette dove Draper non può arrivare. 40-30.

PRIMO SET – Grandissima difesa di Kecmanovic che costirnge Draper all’errore. 30-30 su servizio serbo.

PRIMO SET – Tiene il servizio Draper. 3-3

PRIMO SET – Rapido il game con Kecmanovic al servizio. 3-2

PRIMO SET – Schiaffo al volo al centro per Draper. 2-2.

PRIMO SET – Con un grande dritto lungo linea Draper ne esce alla grande. Vantaggio Gran Bretagna.

PRIMO SET – Primo momento di difficoltà per la Gran Bretagna. 40-40.

PRIMO SET – Si scambia poco in questo avvio. Grande servizio di Kecmanovic. 2-1

PRIMO SET – Buona volè al volo di Draper che accorcia. 30-15.

PRIMO SET – Serve and volley di Draper che chiude rapidamente l’1-1.

PRIMO SET – NON SI GIOCA! TERZO ACE DI DRAPER! 40-0

PRIMO SET – Altro ace di Draper. 30-0.

PRIMO SET – Ace da parte di Draper. 15-0 Inghilterra.

PRIMO SET – Parte bene la Serbia con Kecmanovic. 1-0

PRIMO SET – Si inizia! Inizia la prima sfida fra Serbia e Gran Bretagna. Al servizio la Serbia.

18.11 Ci siamo!! I due giocatori stanno per fare il loro ingresso in campo. L’Italia guarda attenta.