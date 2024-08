Parigi 2024, primo step superato per Tamberi e Sottile: è finale nel salto in alto

Buona la prima per i due azzurri: Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile accedono alla finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Due buoni salti a 2,20 e 2,24, poi tre errori a 2,27 che mostrano tutta la precaria condizione di Gianmarco Tamberi dopo la febbre e i sospetti calcoli renali dei giorni scorsi. Così si è conclusa la prima giornata di gare del campione olimpico in carica, che comunque centra l’accesso all’atto conclusivo della competizione dopo un’eliminatoria ricca di errori, in cui è appunto bastato il 2,24 per qualificarsi. Gara molto simile a quella del capitano per Stefano Sottile, perfetto fino ai 2,24 e poi con tre errori a 2,27. Una misura che solamente in cinque hanno superato: lo statunitense McEwen, l’australiano Kerr, Mutaz Barshim, il sudcoreano Woo Sang-hyeok e il giapponese Akamatsu.

E a proposito di Barshim, anche per l’altro oro di Tokyo non è stata un mattinata facile. Un problema al polpaccio durante la rincorsa del primo tentativo a 2,27 preoccupa non poco. Poi è andato comunque in pedana a saltare e ci riesce, pur accusando ancora molto dolore. Tante incognite, quindi, in vista della finale di sabato che non vedrà invece al via il vicecampione del mondo Juvaughn Harrison, eliminato a 2,20. I dodici finalisti saranno: Shelby McEwen (USA), Hamish Kerr (NZL), Muza Essa Barshim (QAT), Woo Sangyeok (KOR), Akamatsu Ryoichi (JPN), Stefano Sottile (ITA), Gianmarco Tamberi (ITA), Romaine Beckford (JAM), Brian Raats (RSA), Jan Stefela (CZE), Oleh Doroshchuk (UKR), Tihomir Ivanov (BUL).

“Non una gara facilissima, sono arrivato stanco e le gambe non giravano benissimo. Pensavo si passasse con 2,27, ma a 2,24 hanno sbagliato in tanti e si sapeva che sarebbe bastata come misura”. Questo il commento di Stefano Sottile ai microfoni di Raisport al termine della prova odierna. “Non sono neanche stati dei brutti salti a 2,27, anche se le gambe si sono un po’ irrigidite. L’obiettivo era comunque andare in finale ed è stato raggiunto”, ha aggiunto l’azzurro.

DATA E ORARIO DELLA FINALE

LE PAROLE DI TAMBERI

VIDEO: I SALTI DI QUALIFICAZIONE DI TAMBERI

IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024

REGOLAMENTO ATLETICA

IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO

ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO

Parte bene anche l’Olimpiade di Catalin Tecuceanu, che negli 800 firma addirittura il secondo tempo complessivo in batteria. 1:44.80 per l’azzurro, che centra ovviamente il pass per le semifinali senza alcun patema. Dovrà invece ricorrere ai ripescaggi Simone Barontini, che ha chiuso in quarta posizione la sua batteria con un crono (1:46.33) che è stato il 30° complessivo.