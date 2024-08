Parigi 2024, pentathlon moderno: Micheli quinta e Sotero 13esima, oro a Gulyas

Sfuma il sogno del podio per l’Italia nel pentathlon moderno femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La bicampionessa del mondo in carica Elena Micheli apre la sua gara con un errore nel salto ostacoli di equitazione (293 punti), ma con una strepitosa prova nel bonus round di scherma risale fino al terzo posto provvisorio (12 punti per lei). Una buona prova nei 200 stile libero (2’12″47 e 286 punti) la tiene a ridosso del podio, a due soli secondi dalla coreana Seong. Nella laser run conclusiva però, la romana perde subito contatto le prime tre pagando gli errori al tiro e tagliando il traguardo al quinto posto. Alice Sotero inizia con uno splendido percorso netto nel salto ostacoli, poi guadagna 6 punti nel bonus round di scherma e stravince la prova di nuoto in 2’09″93, migliorando il crono della semifinale e conquistando 291 punti. La piemontese, arrivata a Parigi dopo un’infezione all’occhio, fatica poi nella laser run e chiude 13esima.

La medaglia d’oro va al collo dell’ungherese Michelle Gulyas, nuova primatista mondiale, che nella laser run parte forte e con quattro ottime serie al tiro supera la francese Elodie Clouvel, argento davanti al proprio pubblico. Terza posizione per la coreana Seungmin Seong, mentre è quarta Blanka Guzi, autrice di una strepitosa rimonta nella laser run conclusiva (partiva 13esima). Di seguito, la classifica della finale femminile di pentathlon moderno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“Sicuramente alla luce degli ultimi tre anni, sapevo di potermela giocare per qualcosa di più grande di un quinto posto, che resta un buon risultato. Intanto sono felice di essermi confermata nell’élite mondiale, adesso lavoreremo per arrivare dove non siamo riusciti oggi“. Sono queste le parole di Elena Micheli dopo aver ottenuto la quinta posizione. “Cosa è mancato per salire sul podio? La gara è iniziata bene e sono contento di questa prova, non era semplice dopo Tokyo per me. Quello che ha compromesso la gara è stata la situazione a tiro che ho difficoltà nel definire ora, non è stato un problema di pubblico, ma di tecnica”, ha concluso l’atleta azzurra.

“Oggi è stata una bellissima giornata. Con tantissimo pubblico. Queste Olimpiadi sono state così diverse da quelle di Tokyo e sono così felice di essere qui con la mia famiglia e il mio ragazzo. È una giornata bellissima”. Aggiunge Alice Sotero dopo la gara di pentathlon moderno chiusa al 14esimo posto. “Non so cosa ci sarà nel mio futuro. Voglio solo riposare con la mia famiglia e avere tempo per decidere quale sarà il futuro: provare ad andare a Los Angeles o fermarmi e fare qualcosa nella mia carriera, come allenatore o qualcos’altro”.

