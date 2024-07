Parigi 2024, pallanuoto femminile: il Setterosa parte con una sconfitta, vince la Francia 9-8

Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia nel torneo di pallanuoto femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre, il Setterosa è stato infatti sconfitto dalle padroni di casa della Francia nel match valido per la prima giornata. 9-8 il punteggio dell’incontro, che la squadra di casa è riuscita a portare a casa contro pronostico ma con merito. Troppo fallose le ragazze di Silipo, che hanno sbagliato ben quattro rigori (su cinque), ma soprattutto non sono riuscite ad amministrare il vantaggio, consentendo alle avversarie di accorciare le distanze e poi sfoderare una grande rimonta nella ripresa. In salita dunque il percorso dell’Italia di pallanuoto, chiamata a riscattarsi se vuole sperare di approdare ai quarti di finale.

CRONACA – Pronti, partenza, via e l’Italia sbaglia subito due rigori, prima con Marletta e poi con Bianconi. La Francia non resta invece a guardare e trova la rete del vantaggio con Vernoux, che approfitta di un errore azzurro in fase difensiva. Poco male per il Setterossa, che reagisce immediatamente e segna tre gol consecutivi con Picozzi, Bettini e Bianconi, chiudendo il primo tempo di gioco sul 3-1. Particolarmente rocambolesco il secondo quarto, in cui si segna tanto ma di fatto non cambia nulla visto che entrambe le squadre realizzano tre reti e dunque vanno all’intervallo lungo sul 6-4, sempre con l’Italia avanti di 2 lunghezze.

Nella ripresa comincia l’operazione rimonta della Francia, che inizialmente impatta sul 6-6 grazie alle reti di Andres e Guillet. La squadra di Siilipo però risponde presente e torna in vantaggio grazie a Giustini, che ammutolisce il pubblico francese. Si decide dunque tutto nell’ultimo quarto, dove le azzurre sbagliano un tiro di rigore in avvio e la Francia segna invece tre reti consecutive, volando sul 9-7. Bianconi illude l’Italia, siglando il -1 a due minuti dalla fine, ma a trionfare è la Francia per 9-8.