Parigi 2024, calendario Italia pallanuoto femminile: programma e orari di tutte le partite

Il calendario completo dell’Italia di pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le partite delle azzurre. Sta per terminare l’attesa per la rassegna a cinque cerchi, in cui il Bel Paese proverà a togliersi grandi soddisfazioni e stabilire nuovi record. Punta sicuramente a fare un bel percorso la squadra di Carlo Sillipo, che con il suo arrivo ha rilanciato il Setterosa ed ora vuole centrare un altro piazzamento importante nel torneo più ambito. Di seguito, le informazioni per seguire i Giochi in tv e streaming ed il programma completo della Nazionale italiana di pallanuoto femminile aggiornato in tempo reale.

OLIMPIADI IN TV – La diretta integrale delle gare dei Giochi è affidata alla piattaforma streaming Discovery +, che mette a disposizione degli abbonati ben 10 canali con programmazione live, visibili anche per gli abbonati Sky, mentre Dazn mette a disposizione sei canali. La Rai offre, invece, dirette in chiaro per un totale di 360 ore di gare. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali, cronache, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale, oltre ad interviste e contenuti esclusivi su Sportface TV.

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Ore 14:00 Francia-ITALIA (girone B)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Ore 18:30 ITALIA-Stati Uniti (girone B)

VENERDÌ 2 AGOSTO

Ore 15:35 Grecia-ITALIA (girone B)

DOMENICA 4 AGOSTO

Ore 15:35 ITALIA-Spagna (girone B)