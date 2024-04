Parigi 2024: Macron spera nella presenza di Mbappé alle Olimpiadi

Il presidente francese Emmanuel Macron spera che la stella del Paris Saint-Germain e capitano della Francia, Kylian Mbappé, possa partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il Real Madrid però, che dovrebbe acquistarlo per la prossima stagione, non sembra intenzionato a liberare i suoi calciatori per la rassegna a cinque cerchi. “Spero che possa partecipare ai Giochi Olimpici“, ha detto il presidente, rispondendo ai ragazzi che lo interrogavano su Mbappé durante la visita ad una scuola di Parigi. Il capitano dei Bleus ha espresso più volte la volontà di partecipare alle olimpiadi parigine, ma i club non hanno l’obbligo di liberare i loro giocatori in vista di tale occasione. Macron ha anche dichiarato che si recherà in Germania a luglio per le semifinali e finali dell’Euro-2024, ma solo in caso di qualificazione della Francia.