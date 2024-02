NBA 2023/2024, trade per Fontecchio: lascia gli Utah Jazz e raggiunge Gallinari ai Pistons

Era nell’aria da qualche ora una possibile trade riguardante Simone Fontecchio e a quasi 24 ore dalla NBA Trade Deadline si è materializzata. L’ala della Nazionale italiana lascia gli Utah Jazz dopo un anno e mezzo e si trasferisce ai Detroit Pistons, dove troverà l’altro azzurro Danilo Gallinari. I Pistons hanno acquisito Fontecchio in cambio di una scelta di secondo giro, Kevin Knox e i diritti su un altro giocatore che conosciamo bene da queste parti, ovvero Gabriele Procida, secondo quanto riportato da Espn. Simone, che ormai da tempo partiva in quintetto a Salt Lake City, lascia una squadra che è in piena lotta per un posto ai play-off nella Western Conference per Detroit, invece ultimissima nella Eastern. Fontecchio sarà ‘restricted free agent’ quando a giugno gli scadrà il suo attuale contratto e a questo punto Detroit potrebbe aver fatto l’investimento in ottica rinnovo in estate.