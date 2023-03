Parigi 2024, il ministro dello sport ucraino: “Vogliamo esserci, ma senza russi e bielorussi”

“Vogliamo partecipare ai Giochi Olimpici, ma senza russi e bielorussi”. Queste le parole di Vadym Guttsait, ministro dello sport ucraino e guida del Comitato olimpico nazionale, a pochi giorni dalla decisione del Cio sulla partecipazione degli atleti russi e birlorussi agli eventi di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. “Per quanto riguarda la partecipazione o meno, non andare ai Giochi Olimpici sarà considerata l’ultima risorsa da tutte le nostre federazioni e tutti i nostri atleti. Ma, ovviamente, avremo bisogno di sentire l’opinione di ciascuno dei nostri atleti e di ciascuna delle nostre federazioni e prendere questa decisione insieme”, ha aggiunto. E pone in evidenza lo squilibrio della situazione: “Noi non abbiamo condizioni normali per l’allenamento e la preparazione per i Giochi Olimpici. Allo stesso tempo, i russi hanno tutto l’essenziale per allenarsi ed esibirsi all’interno del loro paese. Dormono la notte, mentre noi non dormiamo la notte”, ha detto ai giornalisti.