Bayern, Flick: “Nagelsmann esonerato? Siamo rimasti molto sorpresi”

“È chiaro che siamo rimasti molto, molto sorpresi dai titoli di ieri sera. Ma non credo che il Bayern Monaco abbia ancora commentato. Per rispetto di Julian e del Bayern, non dirò nulla sull’argomento”. Lo ha detto il Ct della Germania ed ex tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick in merito all’esonero di Julian Nagelsmann dal club campione di Germania. Il tecnico della selezione nazionale, impegnata nei match di qualificazione agli europei, però ha preferito trincerarsi nel no comment. Sulla panchina del Bayern, Flick ha centrato il sextuple nel 2020 grazie alle vittorie in Bundesliga (bissata nella stagione successiva), Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del mondo per club.