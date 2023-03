Affare Bologna-Juventus per Orsolini: la Procura Federale indaga

Emergono indagini sull’affare legato al futuro, ed ora al presente, di Riccardo Orsolini. Il talento della squadra emiliana è stato di proprietà della Juventus fino a giugno del 2019 quando poi è passato al Bologna. La modalità di trasferimento però non sarebbero chiare alla Procura Federale che starebbe indagando sull’affare fra Juventus e Bologna.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe da fare chiarezza sull’affare legato a Riccardo Orsolini e del suo trasferimento dalla Juventus al Bologna nel giugno del 2019. L’esterno ex Ascoli era arrivato a Reggio Emilia con il club rossoblù si impegnò a versare la cifra di 15 milioni in tre esercizi nelle casse bianconere. Ciò che appare però chiaro sarebbero gli accordi scritti non depositati presso la Lega: tali, prevedevano un diritto di riacquisto per la Juve entro il 30 luglio 2020 pagando 26 milioni, che sarebbero diventati 30 entro la fine luglio dell’anno successivo. Inoltre tale accordo bilaterale eludeva l’obbligatorio controllo della Covisoc. La Federcalcio nei giorni scorsi ha avviato una serie di interrogatori a Casteldebole in attesa di vederci totalmente chiaro.