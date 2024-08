Parigi 2024, finale salto in alto con Tamberi evento più seguito dopo la Cerimonia

La finale maschile di salto in alto è il secondo evento più seguito in tv delle Olimpiadi di Parigi 2024. Su Rai Due, infatti, sono stati ben 4.623.000 gli spettatori tra le ore 19:02 e le 21:06 di sabato 11 agosto con il 35.8% di share. Proprio in quella fascia oraria sono andate in scena le finali serali di atletica leggera allo Stade de France e gli occhi degli appassionati italiani erano tutti per l’atto conclusivo del salto in alto maschile.

Sfortunatamente, il campione olimpico uscente Gianmarco Tamberi non è riuscito a lottare come avrebbe voluto per confermarsi sul podio olimpico a causa dei problemi di salute dei giorni scorsi. L’Italia ha però potuto seguire fino alla fine un altro azzurro, Stefano Sottile, fermatosi ai piedi del podio con una gara strepitosa in cui ha stabilito il nuovo record personale (2.34 metri). Un grande seguito sul canale in chiaro della televisione nazionale, che rende la serata di sabato 10 agosto dell’atletica leggera l’evento più seguito di questi Giochi Olimpici, dietro solamente alla spettacolare e sempre attesissima Cerimonia di Apertura.

